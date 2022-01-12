Про це йдеться на сайті міністерства.

“Наприкінці минулого року вдалося додатково збільшити бюджет Міноборони на 2,5 млрд грн. Як я вже підкреслював, ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення у сфері оборони. Це питання для мене є одним з найбільш пріоритетних. За дорученням Президента України Володимира Зеленського спільно з Урядом та Парламентом ми шукаємо рішення. Підвищення виплат для медиків – це перший крок. До кінця місяця у рамках першого етапу підвищення буде ще низка таких секторальних кроків. Стратегічний орієнтир визначено в Указі Президента, зараз відпрацьовується модель системної реформи грошового забезпечення, яка буде синхронізована з кадровою реформою у сфері оборони”,- заявив міністр оборони Олексій Рєзніков.

У відомстві зазначили, що наприкінці 2021 року вдалося додатково збільшити бюджет Міноборони на 2,5 млрд грн.

Протягом 2022 року міністерство робитиме поступові кроки, щоб грошове забезпечення військових було гідним та конкурентним загалом в економіці.

Зокрема, у 2022 році на підвищення грошового забезпечення військовим лікарям буде направлено 527,9 млн гривень.

На підвищені виплати цивільним медичним працівникам на військових посадах передбачено 88,6 млн гривень.

Для підвищення заробітної плати цивільних медиків на невійськових посадах у системі Міноборони та Збройних сил закладено понад 400 млн гривень.

Лікар у військах з 1 січня отримуватиме “на руки” від 20 тис. гривень.

Фахівці з базовою та незакінченою вищою медичною освітою отримуватимуть від 13,5 тис. гривень.