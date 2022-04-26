Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки створило центр управління для координації перевезень та "упорядкування" військової допомоги Україні спільно із союзниками у Штутгарті, Німеччина, у зоні відповідальності Європейського командування США.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на інформацію від високопосадовця Міноборони США.

За словами посадовця, Центр управління EUCOM в Україні, базується в штабквартирі Європейського командування США в Штутгарті та керується двозірковим військовим генералом США. Центр тісно співпрацює з тим, що американські військові називають міжнародним центром координації донорів або IDCC, яким керує однозірковий генерал із Великої Британії.

“Це було створено для підтримки зусиль цієї системи безпеки”, – зазначив посадовець.

Центр управління разом з американським персоналом складається зі співробітників 15 інших держав. Центр управління також керуватиме мережею з понад 40 країн-партнерів і союзників, котрі наразі надають допомогу Україні.

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, ця нова група союзників збиратиметься раз на місяць. Першу зустріч провів Остін на авіабазі Рамштайн у Німеччині 26 квітня.

Довідка. Європейське Командування Збройних сил США (USEUCOM або EUCOM) — вище об’єднання видів Збройних сил США, у складі Міністерства оборони США яке відповідає за підготовку та ведення військових операцій США та підтримку військових контактів з військовими 52 країн Європи, колишнього Радянського Союзу (за винятком Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану), Туреччини, Гренландії в смузі зони відповідальності загальною площею 21 млн км².

Європейське Командування засновано 1 серпня 1952 зі штаб-квартирою у Штутгарті, Німеччина.