Міністерство оборони України запропонувало витрачати гроші на дорогі вафельні рушники, коли у списку закупівлі не вистачає бронежилетів для оснащення чинної кількості військ та резервів, які будуть залучені в разі вторгнення Росії.

Про це повідомляє американська інформаційна агенція Bloomberg.

Платники податків в Україні мають сплачувати спеціальний збір, який подається, як спосіб збільшити витрати на оборону.

У 2021 році зібрали 28,6 мільярда гривень, чого, теоретично достатньо для збільшення закупівель озброєнь, але гроші йдуть у загальний податковий фонд. Представник Мінфіну сказав, що “неможливо” дізнатися, чи були вони витрачені на оборону, охорону здоров’я чи інші пріоритети.

Сергій Рахманін, журналіст, народний депутат від партії “Голос” і член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначив, що кількість бронежилетів недостатня для чинної кількості військ, не кажучи про резерви, які будуть залучені в разі вторгнення Росії.

Через брак коштів у списку не вистачало ні гвинтівок, ні шоломів. Проте був запит на надзвичайно дорогі вафельні рушники та обладнання для виявлення радіації радянських часів”, – зазначив Рахманін.

Кошти, отримані від платників податків на оборону країни, витрачаються на інші цілі, у той час, як марнотратство та корупція, як і раніше, продовжують завдавати державі збитків.

Міністерство оборони пообіцяло оновити списки, звинувачуючи у затримках закупівель бюрократію та пообіцявши скоротити кількість секретних контрактів, аби зменшити корупцію.