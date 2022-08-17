Другий рік поспіль МОН та фонд Parimatch Foundation укладають меморандум про співпрацю, ключовою метою якого є підвищення компетентностей педагогічних працівників, зокрема працівників фізичного виховання, вдосконалення методик їхньої роботи з учнями.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки України.

У повідомленні зазначається, що Міністерство освіти і науки України та фонд Parimatch Foundation будуть працювати над підвищенням компетентностей та навичок освітньої діяльності, впровадженням нових сервісів в освітній процес, вдосконаленням інклюзивної системи освіти, поліпшенням ментального та фізичного здоров’я дітей та молоді, а також над популяризацією впровадження сучасних програм та методик. Меморандум був підписаний 16 серпня 2022 року.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зауважив, що підписання цього меморандуму відкриває додаткові можливості для розвитку інклюзивно-ресурсних осередків, підвищення ефективності якості освіти, зокрема шляхом модернізації закладів освіти, впровадження в них організації освітнього процесу з використанням новітніх технологій. Нині МОН та фонд Parimatch Foundation готуються до презентації цифрової платформи Active Youth, розробленням якої займались майже рік.

“Цей спільний проєкт має на меті розвиток фізичної культури та спорту в закладах освіти завдяки поліпшенню організації спортивних подій, формуванню звітності, результатів та рейтингів зі спортивних змагань. Це значно спростить роботу фахівців фізичної культури, тренерів, а також допоможе зробити наочним розвиток фізичної культури в Україні”, — розповів міністр освіти і науки України.

Натомість президентка міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Катерина Білоруська розповіла, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну на запит МОН фонд облаштовував спальні місця у закладах освіти, які стали притулком для вимушено переміщених осіб.

“Нині Фонд передає в освітні заклади спортивний інвентар. Кожен набір адаптований для модульної системи НУШ (Нової української школи) та містить необхідне сучасне спорядження для уроків фізкультури, занять спортом та проведення активного дозвілля. Підписання меморандуму розширить кількість наших спільних проєктів, спрямованих на поліпшення здоров’я і добробуту суспільства”, – зазначила Катерина Білоруська.

Довідка. Parimatch (ТОВ “Паріматч”) — бренд міжнародної холдингової компанії “Parimatch”, яка провадить букмекерську діяльність та організовує азартні ігри в інтернеті. Представник бренду в Україні — компанія “Parimatch Ukraine”.

Компанія працює на Кіпрі, в Казахстані, Танзанії. В Україні бренд “Parimatch” представлено ТОВ “Паріматч”. До березня 2022 року компанія працювала у Росії та Білорусі, її діяльність у цих країнах було припинено після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Parimatch Foundation – це міжнародний благодійний фонд, створений 2019 року. Його метою є надання дітям рівних можливостей та доступу до навчання й спорту.

Нагадаємо, що 17 грудня 2021 року на відкритті святкового містечка біля Офісу президента України діти були одягнуті в шарфи з рекламою букмекерської контори Parimatch. Президент України Володимир Зеленський і перша леді України Олена Зеленська відвідали відкриття святкового містечка на Банковій, було опубліковано світлини цієї події, на одній з яких чотири дівчинки, і на усіх чотирьох шарфи з написом “Parimatch”.

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