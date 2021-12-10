Підручнику авторки Марії Савчин Міністерство освіти й науки надало гриф "Рекомендовано". Саме ця редакція підручника містила антинаукові тези, зокрема те, що сода підвищує імунітет і лікує рак.

Про це повідомляє видання Нова Українська Школа.

У попередньому виданні підручника авторка стверджувала, що сода допомагає при лікуванні раку:

У Міністерстві освіти і науки виступили із заявою, що дана «порада» розвиває у дітей критичне мислення та рекомендували вчителям заклеїти в підручнику – неправдива інформація. Згодом стало відомо, що українські педагоги власноруч заклеюватимуть у підручниках хімії резонансну інформацію про те, що харчова сода нібито лікує від раку.

У виправленому виданні міститься інший текст:

Водночас електронна версія підручника досі містить спростовані наукою твердження, що можуть заподіювати шкоду здоров‘ю. Про них писав у своєму блозі кандидат медичних наук та лікар-анестезіолог Андрій Сем‘янків:

На 24 сторінці рекламують препарат уролесан , ефективність якого не підтверджена. Крім того, препарат пропонують пити для лікування сечокам’яної хвороби не лише людям, а й тваринам. На 58 сторінці йдеться про користь електрофорезу, який сприяє швидшому одужанню, ніж просто прийом ліків. Це спростовується тут та тут . На 71 сторінці стверджують, що приймання лимонного соку знижує підвищену кислотність шлунка. Чому у підручнику радять пити саме лимонний сік, а не молоко, до прикладу, невідомо. Хоча з хімічної точки зору доречніше пити останнє. До того ж приймання лимонного соку особам із гастроезофагеальним рефлюксом категорично заборонений, адже може пошкодити стравохід. На 142 сторінці препарат «Вазелін» проілюстрували упаковкою «Красная звєзда», а це може суперечити закону про декомунізацію. На 196 сторінці стверджують, що глікоген є гормоном, який контролює рівень глюкози. Хоча це тваринний або людський крохмаль. На 182 сторінці господарським милом радять лікувати опіки, нежить та лупу.