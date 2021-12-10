Про це повідомляє видання Нова Українська Школа.

У попередньому виданні підручника авторка стверджувала, що сода допомагає при лікуванні раку:

У Міністерстві освіти і науки виступили із заявою, що дана «порада» розвиває у дітей критичне мислення та рекомендували вчителям заклеїти в підручнику – неправдива інформація. Згодом стало відомо, що українські педагоги власноруч заклеюватимуть у підручниках хімії резонансну інформацію про те, що харчова сода нібито лікує від раку.

У виправленому виданні міститься інший текст:

Водночас електронна версія підручника досі містить спростовані наукою твердження, що можуть заподіювати шкоду здоров‘ю. Про них писав у своєму блозі кандидат медичних наук та лікар-анестезіолог Андрій Сем‘янків:

  1. На 24 сторінці рекламують препарат уролесан, ефективність якого не підтверджена. Крім того, препарат пропонують пити для лікування сечокам’яної хвороби не лише людям, а й тваринам.
  2. На 58 сторінці йдеться про користь електрофорезу, який сприяє швидшому одужанню, ніж просто прийом ліків. Це спростовується тут та тут.
  3. На 71 сторінці стверджують, що приймання лимонного соку знижує підвищену кислотність шлунка. Чому у підручнику радять пити саме лимонний сік, а не молоко, до прикладу, невідомо. Хоча з хімічної точки зору доречніше пити останнє. До того ж приймання лимонного соку особам із гастроезофагеальним рефлюксом категорично заборонений, адже може пошкодити стравохід.
  4. На 142 сторінці препарат «Вазелін» проілюстрували упаковкою «Красная звєзда», а це може суперечити закону про декомунізацію.
  5. На 196 сторінці стверджують, що глікоген є гормоном, який контролює рівень глюкози. Хоча це тваринний або людський крохмаль.
  6. На 182 сторінці господарським милом радять лікувати опіки, нежить та лупу.
  • Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури.