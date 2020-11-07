Новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості оголосило тендер на закупівлю трьох авто очікуваною вартістю 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch, посилаючись на оголошення в системі Prozorro.

Моделі авто не уточнюються. Проте в оголошенні зазначається, що один легковий автомобіль має бути “для члена Кабінету Міністрів України”. Ще два для “обслуговування державного секретаря Міністерства і заступників керівника центрального органу виконавчої влади”.

Серед особливих вимог до авто: чорний колір, автоматичний коректор кута нахилу передніх фар, боковий хромований молдинг віконної лінії, 2-3 зонний клімат-контроль, мультифункціональне кермо, мультифункціональний задній центральний підлокітник та інше.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів створив нове Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості 22 липня 2020 року.