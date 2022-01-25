Уряд Канади повідомив про кібератаку на МЗС держави з боку невідомих хакерів.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У Раді казначейства Канади, яка відповідає за урядові операції, пояснили, що напад був зафіксований ще 19 січня, але його наслідки намагаються ліквідувати й досі.

“Критичні служби наразі функціонують. Проте деякий доступ до інтернету та інтернет-сервісів наразі не працює”, – зазначили у Раді казначейства.

За даними журналістів, мова йде про електронний зв’язок із канадськими дипломатичними представництвами за кордоном — їм декілька годин було неможливо надіслати електронного листа.

Наразі триває розслідування. Фахівці намагаються встановити як саме сталася кібератака і хто за нею стоїть. Поки канадські урядовці не відповідають на питання стосовно ймовірної причетності російських спецслужб.

Варто також зазначити, що у 2011 році Канада заявила про кібератаки на “провідну дослідницьку організацію”, Раду казначейства та Мінфін. Тоді урядовці звинуватили у нападі китайських хакерів, проте Пекін інформацію спростував.