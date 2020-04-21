Міністерство охорони здоров'я зриває угоду щодо закупівлі захисних засобів для лікарів та купує їх за вдвічі більшу ціну.

Про це повідомляється в розслідуванні проекту “Слідство.інфо”.

За інформацією з протоколу засідання штабу з ліквідації та подолання наслідків коронавірусної хвороби в українських закладах охорони здоров’я залишилося трохи понад 50 тисяч костюмів біологічного захисту.

При цьому для того, щоб захистити лікарів, з резервного фонду бюджету було виділено 35 мільйонів гривень. Державне підприємство, яке займається закупівлею медичної продукції, провело тендер на закупівлю необхідного захисного спецодягу.

Спочатку договір був укладений з українським виробником і вже найближчим часом медичні працівники повинні були отримати костюми. Однак в цей момент поставки опинилися під загрозою, оскільки Міністерством охорони здоров’я були закуплені комбінезони китайського виробництва за вдвоє більшу ціну.

За інформацією журналістів, наразі близько третини опорних лікарень не закупили медичний одяг і єдиним захистом лікарів під час прийому інфікованих коронавірусом були тільки маски та рукавички. У деяких лікарнях через це почали звільнятися співробітники.

“Під час сьогоднішнього ажіотажного попиту і дефіциту ми й інші лікарі шукаємо костюми та маски по всій країні. Багато постачальників відмовляються працювати з бюджетом і хочуть готівку або переведення на банківську карту, передоплату. Для мене, як для керівника бюджетної організації, це дуже проблематично. І просто неможливо. Тому я і мій колектив змушені звертатися до благодійників і в благодійні фонди”, – говорить головний лікар Ізмаїльської лікарні, де звільнилися дві санітарки й п’ять медсестер.

При цьому ще 14 квітня державою був укладений договір на 22,5 мільйона гривень з українською компанією “Текстиль-Контакт”. Вартість одного комплекту захисного одягу за договором становить 242 гривні, хоча в міністерстві закладали для покупки одного комплекту суму з розрахунком у 390 гривень. Таким чином, контракт міг би заощадити для державного бюджету 13,6 мільйона гривень.

Як розповів журналістам власник компанії “Текстиль-Контакт” Олександр Соколовський, процес з виробництва костюмів вже був запущений і було виготовлено 20 тисяч костюмів, а витрачено на це було 6 млн гривень.

Однак підприємець розповідає, що угода зривається, оскільки міністр охорони здоров’я Максим Степанов зажадав від компанії додаткову сертифікацію, якої не було передбачено в початковому контракті.

Своєю чергою в підприємстві “Медичні закупівлі України” наголошують, що ніяких вимог до постачальника з приводу такого сертифіката не було і про них заговорили вже лише після оголошення результатів тендера.

Водночас в МОЗ повідомляють, що вже купили 71 тисячу захисних костюмів. При цьому вартість одного такого костюма становить близько 500 гривень.

За інформацією, опублікованою в системі державних закупівель ProZorro, новий договір був укладений 17 квітня на 34,8 мільйона гривень. Костюми замовлені в компанії “Меддів”. При цьому в тендері описуються точно такі ж вимоги, як і в попередньому за винятком сертифікації, про яку говорилося вище.