Про це заявив державний міністр з питань безпеки Великої Британії Даміан Хайндс в інтерв’ю The Telegraph.
На прохання перерахувати найбільш ворожі країни для Британії він назвав Росію, Китай та Іран.
“Ці країни фізично мають у своєму розпорядженні людські ресурси, широко присутні в кіберпросторі та можуть масштабно розгортатися. Вони можуть проводити та проводять інформаційні операції та беруть участь у них безліччю різних способів. Я думаю, що важко уявити повний список, тому що існує так багато потенційних способів: шпигуни на місцях, кібератаки, військові в режимі готовності, кампанії дезінформації”, – зазначив Д.Хайндс.
За словами міністра, він перерахував країни, аби наголосити на необхідності оновити британське законодавство про іноземних шпигунів, яке в певних частинах не змінювалося понад століття.
Раніше британські спецслужби попереджали, що екстремісти прагнуть використовувати наслідки пандемії, які змусили людей проводити більше часу в інтернеті, для активізації зусиль щодо поширення пропаганди та вербування за допомогою віртуальних платформ.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни в надії краще підготувати країну до протистояння тому, що, на їхню думку, може бути наступним кроком президента Росії Володимира Путіна у гібридній війні.
- Раніше про потужну кібератаку, за якою стоїть Російська Федерація, повідомили кіберексперти та фахівці Microsoft. Її здійснили всього через кілька місяців після того, як президент США Джо Байден ввів санкції проти Росії у відповідь на серію складних шпигунських операцій, які вона проводила по всьому світу.
- Також адміністрація Байдена вивчає, яким чином США можуть підтримати антиросійський повстанський рух в Україні, якщо Володимир Путін нападе. Зокрема, вивчається досвід Афганістану та Сирії.