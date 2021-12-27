Російська Федерація, Китай та Іран є найбільш ворожими країнами для Великої Британії.

Про це заявив державний міністр з питань безпеки Великої Британії Даміан Хайндс в інтерв’ю The Telegraph.

На прохання перерахувати найбільш ворожі країни для Британії він назвав Росію, Китай та Іран.

“Ці країни фізично мають у своєму розпорядженні людські ресурси, широко присутні в кіберпросторі та можуть масштабно розгортатися. Вони можуть проводити та проводять інформаційні операції та беруть участь у них безліччю різних способів. Я думаю, що важко уявити повний список, тому що існує так багато потенційних способів: шпигуни на місцях, кібератаки, військові в режимі готовності, кампанії дезінформації”, – зазначив Д.Хайндс.

За словами міністра, він перерахував країни, аби наголосити на необхідності оновити британське законодавство про іноземних шпигунів, яке в певних частинах не змінювалося понад століття.

Раніше британські спецслужби попереджали, що екстремісти прагнуть використовувати наслідки пандемії, які змусили людей проводити більше часу в інтернеті, для активізації зусиль щодо поширення пропаганди та вербування за допомогою віртуальних платформ.