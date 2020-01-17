Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, представляючи свій проєкт закону про дезінформацію, розповів про пункт кримінальної відповідальності, яка передбачається для "фабрик ботів".

Про це у Facebook написав голова Національної спілки журналістів Денис Іванеско.

“Те відповідальність для пошукових роботів. Хочу подивитися, як вони їх зловлять”, – написав Іванеско.

Згідно слайду, в пункті 4 законопроєкти розписана кримінальна відповідальність, а саме:

“Дії, передбачені частинами першою-третьою цієї статті, вчинені повторно або організованою групою осіб або якщо вони призвели до тяжких наслідків, що спричинили матеріальну шкоду у великому розмірі, караються позбавленням волі строком від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю”.

В примітках до цього пункту зазначається:

1. Масове розповсюдження інформації або розповсюдження за допомогою засобів розповсюдження масової інформації й поширення медіа або інші засоби з доступом для необмеженого чи визначеного кола осіб, або з можливістю одержання будь-якій особі з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором в тому числі за згодою чи за дозволом…

2. Систематичне вчинення більше ніж тричі протягом року.

3. Збиток у великому розмірі – якщо його розмір у двісті і більше разів перевищує розмір мінімальних доходів громадян.

У грудні Володимир Бородянський заявив, що законопроєкт про дезінформацію вже на фінальній стадії розробки