Про це у Facebook написав голова Національної спілки журналістів Денис Іванеско.
“Те відповідальність для пошукових роботів. Хочу подивитися, як вони їх зловлять”, – написав Іванеско.
Згідно слайду, в пункті 4 законопроєкти розписана кримінальна відповідальність, а саме:
“Дії, передбачені частинами першою-третьою цієї статті, вчинені повторно або організованою групою осіб або якщо вони призвели до тяжких наслідків, що спричинили матеріальну шкоду у великому розмірі, караються позбавленням волі строком від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю”.
В примітках до цього пункту зазначається:
1. Масове розповсюдження інформації або розповсюдження за допомогою засобів розповсюдження масової інформації й поширення медіа або інші засоби з доступом для необмеженого чи визначеного кола осіб, або з можливістю одержання будь-якій особі з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором в тому числі за згодою чи за дозволом…
2. Систематичне вчинення більше ніж тричі протягом року.
3. Збиток у великому розмірі – якщо його розмір у двісті і більше разів перевищує розмір мінімальних доходів громадян.
У грудні Володимир Бородянський заявив, що законопроєкт про дезінформацію вже на фінальній стадії розробки
- Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський виступив за введення в Україні відповідальності (в тому числі кримінальної) для журналістів за розголошення недостовірної або маніпулятивною інформації.
- Пізніше Бородянський пояснив, які на його думку критерії дезінформації і повідомив, що багато норм закону про медіа та боротьбі з дезінформацією будуть діяти до тих пір, поки частина України залишається тимчасово окупованій.