Президент України Володимир Зеленський заявив, що вакцинація українців проти коронавірусу COVID-19 стане перевіркою і "найскладнішим викликом" для міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це глава держави поінформував в інтерв’ю виданню “Фокус”.

Зеленський назвав Степанова “найміцнішим” міністром охорони здоров’я серед усіх, хто був на цій посаді під час його президентської каденції.

“Мені дуже складно оцінювати. Він найміцніший з усіх, хто був. Це точно. Він намагається”, – заявив Зеленський.

При цьому він зазначив, що перевіркою для Степанова буде вакцинація проти коронавірусу, оскільки Україна “не входить до переліку пріоритетних країн”, які вже найближчим часом отримають вакцину.

“Вакцинація. Вважаю, це буде найскладніший виклик для міністра Степанова. Тому що ми не входимо до переліку пріоритетних країн, які найближчим часом отримають вакцину. І ось тут виявляється – міністр чи не міністр. Бо якщо твоя країна не входить до списку тих, кому і так нададуть вакцину, і так все буде нормально, і так будуть великі доплати лікарям, ти повинен зробити все, щоб ми опинилися в цьому списку. Це і є перевірка”, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що поставив завдання отримати вакцину наприкінці січня – в лютому.

“Результат ми з вами побачимо в лютому і березні наступного року. Я поставив йому завдання: ми повинні отримати вакцину наприкінці січня, в крайньому випадку в лютому”, – заявив Зеленський.

Глава держави також відзначив важливість того, щоб голова МОЗ і прем’єр-міністр “щільніше працювати разом, повноцінною командою”.