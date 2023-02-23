російсько-українська війна

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Міністр економіки Німеччини: ЄС запровадить жорсткіші заходи для боротьби з ухиленням Росії від санкцій

24 лютого міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Євросоюз планує ввести більш жорсткі заходи для боротьби з компаніями, які ухиляються від західних санкцій проти Росії.

П’ятниця, 24 лютого 2023, 00:49
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Про це повідомляє CNN.

Пропозиції містять включення до списку компаній, які обходять санкції через треті країни, щоб торгівля з ними була припинена, щоб перервати їхній потік товарів до Росії.

Згідно з даними зовнішньої торгівлі, товари, які перебувають під санкціями ЄС, “значною мірою експортувалися” компаніями з Німеччини та інших держав ЄС до Росії через “деякі треті країни”, йдеться в заяві міністерства економіки Німеччини.

Габек зауважив, що ухилення від санкцій “вже карається законом”, і якщо буде доведено, що це було свідоме рішення, воно також “каратиметься або переслідуватиметься”, додав він.

Згідно з заявою уряду Німеччини, ЄС мав “більш ефективно протистояти цій діяльності з обходу” на національному рівні та на рівні блоку.

Німецький міністр згадав про можливість нового набору санкцій проти Росії, які будуть зосереджені на “посиленій боротьбі з обходом санкцій”.

Зауважимо, 23 лютого посли Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі майже узгодили весь десятий пакет санкцій проти Росії, “за винятком одного елемента, який все ще потребує уточнення”.

23 лютого лідери 27 країн Європейського Союзу виступили зі спільною заявою напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше, з розслідування NYT стало відомо, що в умовах західних санкцій, які забороняють імпорт багатьох товарів, більша частина того, чого потребує Росія, тепер доставляється повільним, перевантаженим маршрутом вантажівок через Кавказькі гори з Грузії.

Теги: боротьба з ухиленням від санкцій, Габек, ЄС, Німеччина, посилення санкцій проти рф, санкції

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