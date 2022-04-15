Про це повідомляє ZDF.

“Ми не можемо залишити Україну наодинці у війні. Вони також воюють за нас. Україна не повинна програвати, Путін не повинен вигравати. Повинно прийти більше зброї”, – наголосив Хабек.

Водночас він додав, що в питаннях постачання Україні важкої зброї (танків, артустановок, авіації тощо) Німеччина має бути обережною, аби не стати ціллю для РФ.

“Звичайно, жорстокість війни також означає, що потрібно збільшувати кількість і якість поставок зброї. Але ми обговорюємо це з нашими європейськими партнерами та партнерами по НАТО”, – зазначив міністр.