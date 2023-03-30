Про це він розповів у інтерв’ю Politico.
Приблизно у 200 мільярдів доларів оцінюється сума отриманих енергогігантами надприбутків. За його словами, варто допомогти відновити українську інфраструктуру, адже прибутки енергокомпаній зросли “бо ми боремося через війну”.
“Я думаю, було б справедливо поділитись цими грошима з Україною. Я маю на увазі, щоб допомогти нам відновити, перебудувати енергетичний сектор”, – пояснив Галущенко.
Наприклад, литовська Ignitis Group планує направити близько 10% свого прибутку на допомогу у відновленні України. Герман Галущенко закликав інші компанії наслідувати цей приклад.
Також міністр зазначав, що Заходу необхідно закрити санкційні лазівки щодо продажу російських енергоносіїв, щоб запобігти “нескінченній війні” в Україні.
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- Сербія направила до України чотири вантажівки з обладнанням для підтримки енергетичного сектора.