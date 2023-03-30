Міністр енергетики Герман Галущенко закликав великі енергетичні компанії направити частину надприбутків на відновлення України. Він вважає, що справедливо було б допомогти.

Про це він розповів у інтерв’ю Politico.

Приблизно у 200 мільярдів доларів оцінюється сума отриманих енергогігантами надприбутків. За його словами, варто допомогти відновити українську інфраструктуру, адже прибутки енергокомпаній зросли “бо ми боремося через війну”.

“Я думаю, було б справедливо поділитись цими грошима з Україною. Я маю на увазі, щоб допомогти нам відновити, перебудувати енергетичний сектор”, – пояснив Галущенко.

Наприклад, литовська Ignitis Group планує направити близько 10% свого прибутку на допомогу у відновленні України. Герман Галущенко закликав інші компанії наслідувати цей приклад.

Також міністр зазначав, що Заходу необхідно закрити санкційні лазівки щодо продажу російських енергоносіїв, щоб запобігти “нескінченній війні” в Україні.