Міністр фінансів України Сергій Марченко та голова парламентського комітету з питань бюджету Юрій Арістов вмовили мажоритарників від “Слуги народу” віддати акцизний збір з місцевих бюджетів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, у чаті мажоритарників монобільшості під красномовною назвою “Мажори СН” з’явилося повідомлення від нардепа Сергія Демченка.

“Міністр фінансів та Арістов просять не ставити на голосування пропозицію щодо залишення у громадах акцизного збору. Обіцяють, що окремо вирішать”, – написав Демченко.

Колеги підтримали нардепа і зазначили, що “можна повірити”. Також вони наголосили, що існує “запасний варіант” у разі невирішення проблеми – друге читання.

Наприкінці листування Демченко додав, що голова фракції Арахамія теж “особисто пообіцяв” проконтролювати ситуацію.