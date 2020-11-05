Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, у чаті мажоритарників монобільшості під красномовною назвою “Мажори СН” з’явилося повідомлення від нардепа Сергія Демченка.
“Міністр фінансів та Арістов просять не ставити на голосування пропозицію щодо залишення у громадах акцизного збору. Обіцяють, що окремо вирішать”, – написав Демченко.
Колеги підтримали нардепа і зазначили, що “можна повірити”. Також вони наголосили, що існує “запасний варіант” у разі невирішення проблеми – друге читання.
Наприкінці листування Демченко додав, що голова фракції Арахамія теж “особисто пообіцяв” проконтролювати ситуацію.
- 5 листопада Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік. Нардепи проголосували за постанову про висновки і пропозиції, які повинен врахувати до другого читання Кабінет Міністрів.
- Верховна Рада сьогодні під час засідання ухвалила за основу проєкт закону про засади державної антикорупційної політики України на 2020-2024 роки.