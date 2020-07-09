В уряді вважають, що Україна пройшла критичну стадію економічної кризи й вийшла на відновлення.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю виданню “Сегодня”.

“Є підстави вважати, що Україна виходить із кризи. Важкими місяцями були квітень і травень. У червні вже запустилися економічні процеси”, – повідомив він.

За його словами, статистика свідчить, що цифри реєстрації нових ФОПів вийшли на докризовий рівень. А споживання електроенергії в останні дві декади свідчить про відновлення промислового виробництва.

Він наголосив, що немає підстав вважати, що падіння економіки в Україні буде більшим, ніж в розвинених країнах.

“Вважаємо, що 4,8% падіння ВВП – реальний показник. Цьому є кілька пояснень. Україна не надто інтегрована в найбільш постраждалі економічні ланцюжки світової економіки.

Ринки нашої експортної продукції збереглися. Ідеться про зернові й харчові продукти. Падіння цін на руду і метал – не таке сильне, як на нафту і газ. Тому для України з точки зору зовнішніх позицій ситуація не настільки вразлива, як для інших країн”, – зауважив міністр.

На його думку, наразі немає підстав очікувати падіння цін на продукцію вітчизняного експорту.

“Бачимо сигнали щодо відновлення економіки США, європейських економік, відновлення виробництва. Йдуть замовлення на постачання продукції металургії. Зберігся попит на продукцію хімпрому, лікарські засоби. А на харчові продукти і зернові попит був завжди. Ми – одна з топових країн, які забезпечують світ харчовими продуктами”, – зазначив Марченко.