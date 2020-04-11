Без співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) дефолту в Україні не буде, проте буде дуже складно.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі “Свободи слова Савіка Шустера”.

За його словами, ризиків для фінансової системи України дуже багато.

“Цей бюджет не простий. Якщо у нас будуть обмежені можливості запозичень, ми будемо робити інші радикальні кроки. Сьогодні ми сподіваємося на те, що парламент проявить добру волю і прийме необхідні закони”, – сказав Марченко.

Він також зазначив, що без співпраці з Міжнародним валютним фондом дефолту в Україні не буде, проте буде дуже складно.

На відео з 1 год. 36 хв. 50 сек.

Лідер “Європейської Солідарності” зазначив, що Коломойський публічно висловлювався за дефолт України. Порошенко пояснив, що дефолт буде означати обвал курсу гривні, гіперінфляцію (зростання цін), масове безробіття, закриття підприємств, невиплату зарплат, пенсій і стипендій, банкрутство держави і зупинку фінансування армії.