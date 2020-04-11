Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі “Свободи слова Савіка Шустера”.
За його словами, ризиків для фінансової системи України дуже багато.
“Цей бюджет не простий. Якщо у нас будуть обмежені можливості запозичень, ми будемо робити інші радикальні кроки. Сьогодні ми сподіваємося на те, що парламент проявить добру волю і прийме необхідні закони”, – сказав Марченко.
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Він також зазначив, що без співпраці з Міжнародним валютним фондом дефолту в Україні не буде, проте буде дуже складно.
На відео з 1 год. 36 хв. 50 сек.
- Лідер “Європейської Солідарності” зазначив, що Коломойський публічно висловлювався за дефолт України. Порошенко пояснив, що дефолт буде означати обвал курсу гривні, гіперінфляцію (зростання цін), масове безробіття, закриття підприємств, невиплату зарплат, пенсій і стипендій, банкрутство держави і зупинку фінансування армії.
- Парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойский”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їхніх ексвласникам. До другого читання до документа подано понад 16 тисяч поправок.
- Депутат фракції “Слуга народу” Олександр Качура подав звернення до глави редакційної ради національного проєкту “Книга рекордів України” з проханням зафіксувати рекорд за кількістю поправок “антиколомойского” закону.
- Виключений зі “Слуги народу” нардеп Антон Поляков, який подав 6033 правки до “антиколомойського” закону висунув ультиматум Верховній Раді.