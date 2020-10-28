Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що продаж квитків на поїзди з регіонів "червоної" зони дозволили тому, що на залізниці найбільше дотримуються карантинних вимог.

Про це він сказав в ефірі шоу “Сніданок з 1+1”.

Криклій зазначив, що контролювати кількість пасажирів під час міжміських або внутрішньообласних автобусних перевезень значно важче.

“Більшість обмежень зняли, тому що на “Укрзалізниці” дотримуються карантинних вимог. Зокрема, немає скупчення людей, як, наприклад, під час міжміських або внутрішньообласних автобусних перевезень, коли там в маршрутку набивається значно більше людей. Контролювати це значно важче”, – пояснив він.

Міністр також додав, що необхідно посилювати контроль в електричках.

“Так само контроль можна від кількості пасажирів в електричках, нагадаю, у нас є посадкові місця, тому тут треба обмежити виключно кількістю людей, які заходитимуть до електрички, просто треба здійснювати більш дієво цей контроль”, – резюмував Криклій.

(На відео з 3:30)