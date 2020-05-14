Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що готовий до своєї відставки.

Про це міністр розповів в інтерв’ю #Буквам.

“Dідправлять, так відправлять (у відставку – Ред). Тут головне встигнути більше зробити, тому що політичне життя, вонj мінлиdt. Якщо ти, звичайно, не Аваков”, – пожартував він.

При цьому Криклій сказав, що не чув про існуючі претензії до своєї роботи з боку Президента України Володимира Зеленського.

“Думаю, що якщо були б, я б знав”, – заявив він.

Водночас міністр також підкреслив, що про ставлення Президента щодо відновлення сполучення краще “запитати у самого Президента”.

“Я можу тільки своє бачення висловити, що потрібно відкриватися, бо є певний емоційний психологічний бар’єр, плюс питання логістики для підприємств, яким ми дозволяємо працювати. І щоб ми ще й їх не рятували, потрібно якомога швидше дати їм можливість працювати”, – пояснив Криклій.