Міністр юстиції України Денис Малюська розповів, що закон про деолігархізацію "не розрахований на стрілянину по горобцях, а на велику рибу" і назвав прізвища українців, які точно відповідають статусу олігарха.

Про це Денис Малюська розповів в інтерв’ю Forbes.

За словами міністра, пакет документів щодо можливого олігарха може подати будь-хто з членів Ради нацбезпеки та оборони (РНБО), Кабінет міністрів або Антимонопольний комітет. Що стосується “очевидних олігархів”, то інформації про них, додав Малюська, більш ніж достатньо.

“Давайте просто відкриємо рейтинг Forbes та подивимось на перші прізвища. Рінат Ахметов відповідає всім критеріям – має бізнес, медіа, активи, партнерів у парламенті. Така ж історія з Ігорем Коломойським. Петро Порошенко – має активи, є політиком… От тільки під питанням володіння телеканалами”, – додав голова Мін’юсту.

Проте, тут же уточнив міністр, навряд чи передача телеканалів у іншу власність допоможе п’ятому президенту уникну статусу “олігарх”.

“Мені зараз важко коментувати, я не знаю, хто став новим власником “Прямого” та “5 каналу”. Закон про деолігархізацію прописаний широко. Не обов’язково бути прямим власником, можна впливати на медіа через інших людей”, – підкреслив Денис Малюська.

Що стосується того, яким великим може виявитись список українських олігархів, урядовець розповів, що закон розрахований на “велику рибу, а не стріляння по горобцях”.

“Очевидно, що даний закон націлений не стріляти по горобцях, а ловити велику рибу. Медіа та суспільство будуть дуже уважно стежити за тим, як виконується закон. Думаю, що 99% рішень будуть оскаржуватись у Верховному суді. Тому нам важливо мати на 100% незаперечну доказову базу”, – підсумував міністр юстиції.