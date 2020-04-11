Кабінет міністрів має намір запропонувати дві додаткові програми - щодо збереження робочих місць і підтримку мікро- та малого бізнесу, який вже має кредити в банках, а також - стосовно кредитування таких підприємств.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко в ефірі програми “Свобода слова”.

“Ми запропонуємо ще дві програми, які будуть фінансуватися частково з бюджету і матимуть ефект мультиплікатора. Тому ми пропонуємо ще програму, яка передбачає для мікро і малого бізнесу, які мають кредити в банках, підприємство може звернутися в уряд і уряд компенсує відсоткову ставку до нуля. До 500 тис. грн. кредиту. Уряд компенсує протягом року відсоткову ставку до нуля, при умові, що зберігаються робочі місця. При збереженні робочих місць буде така програма. Це реальна програма, тому що багато підприємств будуть звільняти людей, тому що вони будуть об’являти дефолт, а ця програма послаблює тиск”, – заявив Петрашко.

Також він наголосив, що на час виходу з кризи передбачено ще програму під назвою “Нові гроші”. Вона передбачає банківський кредит для малих підприємств, за якою кредитна ставка для бізнесу складе 5%. Ці гроші будуть спрямовані на виплату зарплат працівникам підприємств.

Петрашко уточнив, що такі програми будуть розраховані на три-шість місяців.

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