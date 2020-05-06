Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко обговорив скасування карантинних обмежень з тимчасово повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Метою зустрічі стало обговорення ключових пріоритетів для посилення взаємовигідного співробітництва між Україною та США в економічній площині.

В ході дискусії співрозмовники торкнулися перспективи поступового зняття обмежувальних заходів, введених в зв’язку з протидією поширенню пандемії COVID-19, спрямованих на відновлення економічної діяльності, надання підтримки мікро- і малому бізнесу, створення умов для довгострокового фінансування національного промислового сектора.

Петрашко окремо підкреслив, що Україна як надійний торговий партнер готова і надалі підтверджувати статус надійного гравця на міжнародних ринках сільгосппродукції.

Сторони також обговорили перспективи двостороннього співробітництва в сферах торгівлі, захисту прав інтелектуальної власності, санітарних та фітосанітарних заходів, поліпшення інвестиційного клімату.