Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Метою зустрічі стало обговорення ключових пріоритетів для посилення взаємовигідного співробітництва між Україною та США в економічній площині.
В ході дискусії співрозмовники торкнулися перспективи поступового зняття обмежувальних заходів, введених в зв’язку з протидією поширенню пандемії COVID-19, спрямованих на відновлення економічної діяльності, надання підтримки мікро- і малому бізнесу, створення умов для довгострокового фінансування національного промислового сектора.
Петрашко окремо підкреслив, що Україна як надійний торговий партнер готова і надалі підтверджувати статус надійного гравця на міжнародних ринках сільгосппродукції.
Сторони також обговорили перспективи двостороннього співробітництва в сферах торгівлі, захисту прав інтелектуальної власності, санітарних та фітосанітарних заходів, поліпшення інвестиційного клімату.
- В Україні станом на ранок 6 травня зафіксовано 13 тисяч 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 487 нових випадків.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).