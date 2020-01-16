Міністр економіки України Тимофій Милованов розповів про те, який найбільший хабар йому пропонували.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Уточнюється, що про найбільший хабар, який йому пропонували, міністр економіки згадав в запису, яким підтримав чинного Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

“Я сам особисто відмовив десяткам а то й сотням таких прохань. Іноді просять м’яко, іноді через друзів, буває пропонують хабарі (найбільше цифру на яку натякали – 10 млн доларів за призначення керівника держпідприємств), іноді загрожують політично, медійно, або навіть фізично”, – пише Милованов.

При цьому він також зазначив, що все робить особисто в своєму міністерстві і це не подобається опонентам.