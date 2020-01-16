Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Уточнюється, що про найбільший хабар, який йому пропонували, міністр економіки згадав в запису, яким підтримав чинного Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
“Я сам особисто відмовив десяткам а то й сотням таких прохань. Іноді просять м’яко, іноді через друзів, буває пропонують хабарі (найбільше цифру на яку натякали – 10 млн доларів за призначення керівника держпідприємств), іноді загрожують політично, медійно, або навіть фізично”, – пише Милованов.
При цьому він також зазначив, що все робить особисто в своєму міністерстві і це не подобається опонентам.
- Напередодні в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.