Про це він сказав в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.
Міністр пояснив, що в минулому році посилення курсу до 23,5 гривень за долар заклало падіння промисловості і ВВП країни.
З огляду на те, що НБУ відповідає за монетарну політику, а його міністерство за економічну, профільне відомство (Нацбанк) використовувало курс валют для маніпуляцій.
“Міністерство економіки, відповідальне за економічну політику, НБУ – за монетарну … Я теж за гнучкий обмінний курс. Просто вважаю, що курс використовувався для маніпуляцій. Ми розуміємо, що в минулому році посилення курсу до 23,5 гривень/долар, по суті, заклало падіння нашої промисловості і ВВП”, – заявив Петрашко.
Він упевнений, що в той момент, коли ситуація на ринках була сприятливою, необхідно було по максимуму поповнювати резерви НБУ, але регулятор, на його думку, робив це недостатньо.
“Національний банк поповнював, але з моєї точки зору, недостатньо”, – зазначив він.
За його словами, в ситуації, коли потрібно стимулювати економічне зростання, коли потрібно прискорити зростання ВВП, треба проводити експансіоністську монетарну політику.
“Тому я – за гнучкий курс. Я просто не бачив необхідності посилювати курс з 28,5 до 23 гривень/долар … Монетарна політика НБУ була жорсткою”, – вважає Петрашко.
- Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що на сьогоднішній день немає підстав для емісії гривні з боку Національного банку. Заяви про необхідність друкувати гроші він назвав спекуляцією.