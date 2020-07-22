Міністр економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко вважає, що Національний банк використовував валютний курс для маніпуляцій.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

Міністр пояснив, що в минулому році посилення курсу до 23,5 гривень за долар заклало падіння промисловості і ВВП країни.

З огляду на те, що НБУ відповідає за монетарну політику, а його міністерство за економічну, профільне відомство (Нацбанк) використовувало курс валют для маніпуляцій.

“Міністерство економіки, відповідальне за економічну політику, НБУ – за монетарну … Я теж за гнучкий обмінний курс. Просто вважаю, що курс використовувався для маніпуляцій. Ми розуміємо, що в минулому році посилення курсу до 23,5 гривень/долар, по суті, заклало падіння нашої промисловості і ВВП”, – заявив Петрашко.

Він упевнений, що в той момент, коли ситуація на ринках була сприятливою, необхідно було по максимуму поповнювати резерви НБУ, але регулятор, на його думку, робив це недостатньо.

“Національний банк поповнював, але з моєї точки зору, недостатньо”, – зазначив він.

За його словами, в ситуації, коли потрібно стимулювати економічне зростання, коли потрібно прискорити зростання ВВП, треба проводити експансіоністську монетарну політику.

“Тому я – за гнучкий курс. Я просто не бачив необхідності посилювати курс з 28,5 до 23 гривень/долар … Монетарна політика НБУ була жорсткою”, – вважає Петрашко.