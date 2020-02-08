У Міністерстві юстиції України мають намір ліквідувати 48 політичних партій, які фактично не функціонують.

Про це повідомляється у відеоролику, який оприлюднив на своїй сторінці в Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

У відео йдеться, що в Україні зареєстровано 349 політичних партій.

“З них 48 “партій-зомбі”, які не функціонують. Існує цілий тіньовий ринок, на якому за значні суми купуються і продаються політичні партії. На Міністерство юстиції покладено контроль за діяльністю партій. Ми подали позови про анулювання реєстрації одночасно всіх партій, діяльність яких на сьогодні не відповідає вимогам закону”, – відзначили в Мін’юсті.

Йдеться про партії, які не висувають кандидатів на вибори президента або народних депутатів протягом 10 років.

“Цей крок забезпечить політичну відповідальність, захистить виборців від політичних шахраїв, дасть можливість забезпечити дисципліну і ліквідує тіньовий ринок”, – додали в міністерстві.

Варто зазначити, що протягом всього ролика Малюська називав партії, які планується ліквідувати. Серед них – Партія ветеранів Афганістану, Соціал-демократична партія України, “Організація українських націоналістів”, “Жінки України”, “Християнсько-демократичний союз”, Партія захисників Вітчизни, “Народний блок”, партія “Русь”, Всеукраїнська партія дітей війни, Партія сильної влади та інші.

Опубліковано Denis Malyuska Пʼятниця, 7 лютого 2020 р.