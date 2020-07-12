Такий пост він зробив у себе в Facebook.
“Мріючи про работу. Про багато-багато роботи”, – підписав фото Малюська.
У коментарях міністру порадили не мріяти, а все-таки попрацювати.
“Крім мрій іноді потрібно і попрацювати. Тоді може щось і запрацює!”
Також підписники поцікавилися, чи не змінив Малюська роботу.
“Садівником? Я думаю, може і вийде”.
Втім, знайшлися і такі, хто готовий підтримати міністра і його так званий челендж.
“Підтримую челендж Дениса Малюськи!!”
- Міністр юстиції України Денис Малюська радиться в соціальній мережі, який костюм йому купувати.