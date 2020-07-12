Міністр юстиції Денис Малюська опублікував фото, на яких він в білому костюмі лежить на зеленій галявині і "мріє про роботу".

Такий пост він зробив у себе в Facebook.

“Мріючи про работу. Про багато-багато роботи”, – підписав фото Малюська.

У коментарях міністру порадили не мріяти, а все-таки попрацювати.

“Крім мрій іноді потрібно і попрацювати. Тоді може щось і запрацює!”

Також підписники поцікавилися, чи не змінив Малюська роботу.

“Садівником? Я думаю, може і вийде”.

Втім, знайшлися і такі, хто готовий підтримати міністра і його так званий челендж.

“Підтримую челендж Дениса Малюськи!!”