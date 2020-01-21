Міністр юстиції України Денис Малюська не виключає розпродажу в'язниць у країні з надходженням частини отриманого доходу в міністерство.

Про це він розповів в ефірі програми “Сніданок з 1+1”.

Малюська зазначив, що зараз більше в’язниць, ніж поки потрібно.

“Ситуація з фінансуванням складна, коштів на інфраструктуру немає. Ми зараз відпрацьовуємо механізм, щоб продавати існуючі будівлі тюремної системи і на ці кошти будувати щось нове… З огляду на те, що у нас значно більше в’язниць, ніж нам поки потрібно, ми цілком можемо влаштувати розпродаж в’язниць. Якщо ми домовимося про механізм, щоб ці кошти не йшли в загальний фонд бюджету, а якимось чином акумулювалися, щоб частину хоч можна було б витратити на поліпшення інфраструктури”, – пояснив міністр.

Малюська також прокоментував ситуацію в Лук’янівському СІЗО в Києві, уточнивши, що в деяких камерах не вистачає спальних місць. Однак, за його словами, це СІЗО не є найгіршим в Україні.

“Лук’янівське СІЗО не найгірше в країні, скажімо так. Є гірші ситуації. Принаймні там немає такого ризику, що стіни впадуть. А існують СІЗО, де стан будівель набагато гірший”, – розповів Малюська.