Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що йому доводиться виправдовуватися перед мамою за низьку зарплату, а дружині пояснювати "Де гроші?"

ро це він написав у Facebook.

“Учора роздратованій дружині на запитання “І де гроші?” довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна, 226 тис. не отримував і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи. А загалом зарплата дійсно була малою і раніше казав правду”, – зазначив міністр.

При цьому він заявив, що нарешті-то зможе нормально поговорити з мамою, “бо останні кілька місяці наші розмови зводились до виправдовувань після тез “негайно пиши заяву і йди з цієї дурної роботи”, “натягни шапку поглибше, сядь у тролейбус і послухай, що про вас розповідають, воно тобі треба за 16 тисяч?”

При цьому Малюська вважає, що висока зарплата чиновників – це професійна необхідність.

“Про термінове відрядження за кордон можна дізнатися за кілька годин до відльоту і летіти у такому випадку доведеться власним коштом (якщо повезе, потім компенсують). Або доводиться бути цапом-відбивайлом для роздратованих суддів як у ось цьому випадку, коли на мене наклали штраф у 38 420 грн”, – написав міністр.

А ще, за словами Дениса малюська, потрапляння на політичну посаду робить з людини політичного діяча, якого протягом кількох років після звільнення “не візьме на роботу жодна пристойна міжнародна компанія або організація”.

“Ми збільшували і продовжуватимемо збільшувати заробітну плату для усіх працівників, що входять у систему Міністерства юстиції, бо інакше ми ніколи не подолаємо корупцію”, – розповів міністр юстиції.

Як повідомлялося раніше, ряд міністрів, а також Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, призначили собі величезні премії в грудні 2019 року.