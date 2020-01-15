ро це він написав у Facebook.
“Учора роздратованій дружині на запитання “І де гроші?” довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна, 226 тис. не отримував і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи. А загалом зарплата дійсно була малою і раніше казав правду”, – зазначив міністр.
При цьому він заявив, що нарешті-то зможе нормально поговорити з мамою, “бо останні кілька місяці наші розмови зводились до виправдовувань після тез “негайно пиши заяву і йди з цієї дурної роботи”, “натягни шапку поглибше, сядь у тролейбус і послухай, що про вас розповідають, воно тобі треба за 16 тисяч?”
При цьому Малюська вважає, що висока зарплата чиновників – це професійна необхідність.
“Про термінове відрядження за кордон можна дізнатися за кілька годин до відльоту і летіти у такому випадку доведеться власним коштом (якщо повезе, потім компенсують). Або доводиться бути цапом-відбивайлом для роздратованих суддів як у ось цьому випадку, коли на мене наклали штраф у 38 420 грн”, – написав міністр.
А ще, за словами Дениса малюська, потрапляння на політичну посаду робить з людини політичного діяча, якого протягом кількох років після звільнення “не візьме на роботу жодна пристойна міжнародна компанія або організація”.
“Ми збільшували і продовжуватимемо збільшувати заробітну плату для усіх працівників, що входять у систему Міністерства юстиції, бо інакше ми ніколи не подолаємо корупцію”, – розповів міністр юстиції.
Як повідомлялося раніше, ряд міністрів, а також Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, призначили собі величезні премії в грудні 2019 року.
- Раніше заступник глави державного концерну “Укрборонпром” Мустафа Найєм заявив, що ніколи не отримував зарплату в 300 тисяч гривень.
- Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заступився за міністрів, які опинилися в епіцентрі скандалу через завеликі новорічні премії та надбавки.