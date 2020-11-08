Міністр юстиції Денис Малюська запевнив, що українців не штрафуватимуть за перебування без масок на вулиці.

Про це повідомляє Міністерство юстиції у Facebook.

За його словами, штрафи від 17 до 34 тис. гривень за порушення будь-яких правил карантину були несправедливими, оскільки не всі порушники могли їх сплатити. Щоб врегулювати ці питання, 6 листопада Верховна Рада встановила штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті в розмірі від 170 до 255 грн.

“При цьому застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби або органів місцевого самоврядування одразу ж на місці. Зауважу, що такі штрафи не будуть застосовуватися до неповнолітніх, а також за не носіння маски на вулиці”, – сказав Малюська.