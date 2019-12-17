Відповідне фото міністр розмістив в Facebook на особистій сторінці.

“Тримаємо інтригу”, – підписав знімок Малюська.

Такий знімок неабияк повеселив підписників міністра.

11 грудня в одному з інтерв’ю Малюська сказав про те, що його місячна зарплата становить 29 тисяч гривень. Така сума винагороди його не влаштовує, тому він говорив про те, що може покинути свою посаду.

Напередодні, в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова” Малюська розповів, що йому на минулому тижні перерахували пенсію з США, розмір якої більше мільйона гривень.

“Я досить забезпечена людина. Крім того, тиждень тому мені перерахували мою пенсію з США, яка накопичилася в зв’язку з моєю попередньою роботою. Це більше 1 млн гривень, яких мені вистачить надовго. Тому питання заробітної плати особисто для мене знято”, – заявив міністр.

Він пояснив, що цих грошей йому вистачить на рік, а далі він поки не загадує.