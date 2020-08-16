Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“Обожнюю цей зелений спорткар. Коли побачив вперше, був переконаний, що не зможу влізти, але виявилось значно просторіше ніж у більшості седанів”, — сказав він.

Серед унікальних переваг такого авто, за словами міністра:

— можливість паркувати перпендикулярно, тоді потребує місця трохи більше за мопед. На місці одного великого позашляховика таких смартів може стати майже 3;

— економічність;

— екологічність.

“Проте, електротранспорт все ще лишається ексклюзивом, а хотілося б бачити значно більше електромобілістів. Так щоб на світлофорі від 0 до 50 км/г змагались тільки електромобілі в суцільній тиші без гучних двз”, — зазначив він.

Криклій повідомив, що наступний тиждень матиме кілька цікавих подій в сфері електромобільності, де в тому числі будуть обговорювати перспективи і виклики розвитку електротранспорту.

“Обов’язково долучайтесь. EcoDrive tech 2020. Присвячена Інфраструктурі електротранспорту. Відкрита з 18 по 20 серпня, МВЦ в Києві на Броварському проспекті — презентація першого українського електромобіля для людей з інвалідністю. 20 серпня 19:00, ВДНГ 19й павільйон”, — написав міністр.