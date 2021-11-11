Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Причиною такого рішення Ткаченко назвав те, що Кабінет міністрів проголосував за відокремлення Держкіно від Мінкультури.

“Сьогодні написав заяву про відставку. Про причини. Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодження з МКІПом. Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики й передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності”, – йдеться в повідомленні.

Ткаченко також додав, що був невдоволений бюджетом, який планується виділити на культуру у 2022 році.

Водночас за його словами, за час роботи в МКІПі він встиг зробити десь 50% із запланованого.

“Втім, звіт у Раді не за горами. Сьогодні відправив свою заяву Голові ВР Руслану Стефанчуку”, – резюмував Ткаченко.