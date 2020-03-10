Про це повідомляє місцеве видання Le Figaro.

Минулого тижня міністр був на Національних зборах Франції, де, імовірно, міг заразитися. Там раніше заявляли про декілька випадків можливого зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджені випадки зараження у двох депутатів і двох співробітників Нацзборів. Серед них – двоє політиків, які брали участь в засіданнях комітету з питань культури.

Коли міністр відчув нездужання і виявив явні симптоми можливої ​​наявності коронавірусної інфекції – звернувся до медиків. Ті провели тест, який дав позитивний результат.

У Мінкультури повідомили, що Рістер лікується вдома і знаходиться “в хорошій формі”.