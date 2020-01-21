Міністр культури пропонує підтримувати тільки ЗМІ, які отримали індекс довіри

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Детектор Медіа”.
“Індекс довіри може бути присвоєно будь-якому медіа після перевірки, яка проводиться на підставі його добровільного звернення в одну з незалежних організацій, які мають відповідну компетенцію і досвід, відповідають критеріям, встановленим Уповноваженим з питань інформації”, – заявив міністр.
За словами Бородянського, майбутній закон про дезінформацію тільки “створить умови існування такої системи”.
“Далі на якомусь етапі держава може сказати, що, наприклад, форми державної підтримки можуть отримувати тільки ті медіа, які отримали добровільний індекс”, – додав він.
В той же час міністр культури також повідомив, що в кінцевому підсумку система не обов’язково буде працювати таким чином.
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, презетуючи свій проєкт закону про дезінформацію, також розповів про пункт кримінальної відповідальності, яка передбачається для “фабрик ботів”.
У грудні Володимир Бородянський заявив, що законопроєкт про дезінформацію вже на фінальній стадії розробки
- Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський виступив за введення в Україні відповідальності (в тому числі кримінальної) для журналістів за розголошення недостовірної або маніпулятивною інформації.
- Пізніше Бородянський пояснив, які на його думку критерії дезінформації і повідомив, що багато норм закону про медіа та боротьбі з дезінформацією будуть діяти до тих пір, поки частина України залишається тимчасово окупованій.