15:22 Відома модель plus-size Ешлі Грем народила первістка
15:05 Сьогодні в Сенаті США стартують слухання у справі щодо імпічменту Трампа
14:40 Рахункова палата анонсувала проведення 80 аудитів у великих компаніях і відомствах
14:34 В Україні класичний суд присяжних може запрацювати з 2021 року
14:16 У НАЗК не зацікавилися дорогим подарунком Суркіса Баканову
13:55 У ВООЗ заявили, що новий вірус може пошириться за межі Китаю
13:51 У Києві пройде марш пам'яті Небесної Сотні
13:36 80% українців хочуть, щоб чиновники розмовляли українською мовою, – опитування
13:24 Boeing веде переговори щодо кредитування через збитки
13:20 У День Соборності Україну накриють дощі та мокрий сніг
12:08 В Україні запустили платформу для навчання українців цифрових навичок
12:00 Міністр юстиції не виключає розпродажу в’язниць в Україні
11:42 Новим лідером ІДІЛ став не араб: що про нього відомо
11:41 Арахамія проти призначення адвоката Януковича в ДБР
10:32 Тимошенко заявила, що країною керують іноземці та «грантоїди»
10:31 Нардеп Гончаренко пропонує встановити депутатам зарплату в 9,5 тис. грн
Партнерський матеріал
09:59 24-26 квітня відбудеться Ukrainian Business Analysis Conference 2020
09:40 Зеленський прийшов у магазин іграшок і купив подарунок синові за 9 тис. грн
09:29 Тимошенко пропонує закріпити «традиційну сім’ю» в Конституції
Партнерський матеріал
09:22 26-28 червня буде проходити фестиваль «Рок Булава»
08:56 Разумков виправдав порушення регламенту: «Не прийняли б 25% законів»
08:41 У лютому Рада візьметься за скорочення кількості нардепів
07:34 Іран визнав, що літак МАУ збили двома ракетами, – Bloomberg
01:09 Разумков запевняє, що нардепи їдуть на форум в Давосі за свій рахунок

Міністр культури пропонує підтримувати тільки ЗМІ, які отримали індекс довіри

Міністр культури України Володимир Бородянський пропонує надавати державну підтримку тільки тим медіа, які отримають індекс довіри.

Вівторок, 21 січня 2020, 15:27

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Детектор Медіа”.

“Індекс довіри може бути присвоєно будь-якому медіа після перевірки, яка проводиться на підставі його добровільного звернення в одну з незалежних організацій, які мають відповідну компетенцію і досвід, відповідають критеріям, встановленим Уповноваженим з питань інформації”, – заявив міністр.

За словами Бородянського, майбутній закон про дезінформацію тільки “створить умови існування такої системи”.

“Далі на якомусь етапі держава може сказати, що, наприклад, форми державної підтримки можуть отримувати тільки ті медіа, які отримали добровільний індекс”, – додав він.

В той же час міністр культури також повідомив, що в кінцевому підсумку система не обов’язково буде працювати таким чином.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, презетуючи  свій проєкт закону про дезінформацію, також розповів про пункт кримінальної відповідальності, яка передбачається для “фабрик ботів”.

У грудні Володимир Бородянський заявив, що законопроєкт про дезінформацію вже на фінальній стадії розробки

  • Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський виступив за введення в Україні відповідальності (в тому числі кримінальної) для журналістів за розголошення недостовірної або маніпулятивною інформації.
  • Пізніше Бородянський пояснив, які на його думку критерії дезінформації і повідомив, що багато норм закону про медіа та боротьбі з дезінформацією будуть діяти до тих пір, поки частина України залишається тимчасово окупованій.
Теги: Бородянський, доверие, индекс, Минкульт

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!