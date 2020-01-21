Міністр культури пропонує підтримувати тільки ЗМІ, які отримали індекс довіри

Міністр культури України Володимир Бородянський пропонує надавати державну підтримку тільки тим медіа, які отримають індекс довіри.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Детектор Медіа”.

“Індекс довіри може бути присвоєно будь-якому медіа після перевірки, яка проводиться на підставі його добровільного звернення в одну з незалежних організацій, які мають відповідну компетенцію і досвід, відповідають критеріям, встановленим Уповноваженим з питань інформації”, – заявив міністр.

За словами Бородянського, майбутній закон про дезінформацію тільки “створить умови існування такої системи”.

“Далі на якомусь етапі держава може сказати, що, наприклад, форми державної підтримки можуть отримувати тільки ті медіа, які отримали добровільний індекс”, – додав він.

В той же час міністр культури також повідомив, що в кінцевому підсумку система не обов’язково буде працювати таким чином.