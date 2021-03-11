У четвер, 11 березня, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувалася проти коронавірусу COVID-19.

Щеплення міністр отримав у прямому ефірі форуму “Україна 30. Культура. Медіа. Туризм”.

У своєму Telegram-каналі Ткаченко зазначив, що надихнувся акціями лікарів, які закликали своїх колег вакцинуватися. А сьогодні міністр був вражений тим, як компанія вакцинації лікарів провалилася у Чернівцях.

“Тому вирішив і сам взяти участь у промоції вакцинування. Особливо, враховуючи, що одну ампулу на декілька доз розділив з лікарями”, – написав Ткаченко.

Міністр порадив довіряти лікарям та науковцям у питаннях вакцинації, а не коментаторам у соціальних мережах. Він додав, що вакцина, якою щеплюють українців, пройшла реєстрацію та схвалена урядами таких країн як Канада та Велика Британія.

“Вважаю промоцію вакцинації проти COVID-19 дуже важливим кроком. Всі ми хочемо без застережень заходити в кафе. Всі ми хочемо безпечно знаходитись серед інших глядачів в кінотеатрі. Кожен з підприємців хоче повернутись до ведення бізнесу без карантинних заборон і обмежень. Але для цього ми маємо запобігати захворюванню на COVID-19. І чим більше людей вакцинуються, тим скоріше ми зупинимо пандемію”, – додав Ткаченко.

Нагадаємо, що екснардеп та член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко зробив щеплення проти коронавірусу вакциною Oxford/AstraZeneca індійського виробництва (Covishield).

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини CoviShield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

CoviShield – це індійський аналог вакцини AstraZeneca. Вакцини AstraZeneca, крім Індії, виробляють також у Південній Кореї. Обидва виробники були схвалені ВООЗ.

Зазначимо, що індійську версію вакцини компанії AstraZeneca та Оксфордського університету Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми одноденки, яка торгує м’ясом та одягом, створеної 3 місяці тому.