Про це він повідомив на пресконференції в “Медіацентрі Україна — Укрінформ”.
За словами Ткаченка, Україна отримала від Європейської мовної спілки опитувальник щодо питань, які Україна має розв’язати для організації “Євробачення-2023” в Україні.
“У нас немає сумнівів, що воно [“Євробачення”] має відбуватися в Україні. Єдине, що ніхто до цього не проводив “Євробачення” під час війни”, — наголосив міністр.
Він сказав, що його міністерство спільно з колегами зараз шукає відповіді на найважливіші умови, які висуває Мовна спілка.
“Ми думаємо, що в діалозі нам доведеться пояснити, що деякі умови, можливо, мають бути змінені”, — зауважив Ткаченко.
- Нагадаємо, у ніч з 14 на 15 травня в італійському місті Турин відбувся пісенний конкурс “Євробачення”. Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania зайняв перше місце.
- У 2022 році на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення” переможцем став український гурт Kalush Orchestra. За результатами глядацьких голосувань Україна отримала 439 балів.
- Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі. Він попросив допомогти Україні.
- Після їх заклику надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у Google зросла кількість запитів “azovstal”
- Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі. Він попросив допомогти Україні. Під час пресконференції після пісенного конкурсу він заявив, що озвучити цю трагедію нашої країни на сцені було значно важливішим, ніж подальша участь.
- Російські військові вирішили помститися Україні за перемогу на “Євробаченні-2022”. Вони малювали на запалювальних бомбах послання для захисників “Азовсталі” у Маріуполі.