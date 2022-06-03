Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко впевнений, що "Євробачення-2023" відбудеться в Україні.

Про це він повідомив на пресконференції в “Медіацентрі Україна — Укрінформ”.

За словами Ткаченка, Україна отримала від Європейської мовної спілки опитувальник щодо питань, які Україна має розв’язати для організації “Євробачення-2023” в Україні.

“У нас немає сумнівів, що воно [“Євробачення”] має відбуватися в Україні. Єдине, що ніхто до цього не проводив “Євробачення” під час війни”, — наголосив міністр.

Він сказав, що його міністерство спільно з колегами зараз шукає відповіді на найважливіші умови, які висуває Мовна спілка.