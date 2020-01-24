Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов похвалився, що зустрівся в Давосі (Швейцарія) з екс-міністром соцполітики Наталією Королевською.

Відповідна фото він опублікував в Facebook.

Королевська була міністром соціальної політики в уряді Миколи Азарова в період з 2012 по 2014 рік, при президенті Вікторі Януковичі.

На даний момент вона представляє у Верховній Раді політсилу “Опозиційна платформа – За життя”.

“Зустріч з Наталією Королевською. Давос. Обговорюємо законопроєкти про працю. Шукаємо компромісні позиції”, – написав міністр під фото.

Коментарі під знімком Милованова не залишилися без уваги.

Користувачі цікавилися, коли міністр збирається зустрітися з Вадимом Новинським, Віктором Януковичем, а також – “потримати за ручку Медведчука”.