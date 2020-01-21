Міністр освіти й науки України Ганна Новосад поскаржилася, що її зарплати не вистачить на утримання дитини. При цьому главі Міносвіти в грудні нарахували майже 140 тисяч гривень, і в неї поки немає дітей.

Неоднозначну заяву Новосад зробила в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

За словами міністра, середньої зарплати “в 36 тисяч гривень” щомісяця їй зараз вистачає для того, щоб “нормально прожити”, але в разі, якщо у неї з’явиться сім’я і народиться дитина, цієї суми їй буде недостатньо.

“Зараз моя зарплата на руки в середньому складає 36 тис. грн, це на 10 тис. грн. менше, ніж я мала на посаді керівника директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, я не маю часу ходити в кіно. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то безперечно цього не вистачить… У мене зараз немає сім’ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати”, – стверджувала Новосад.

Варто відзначити, що раніше Уряд оприлюднив розміри зарплат усіх міністрів за чотири місяці. Згідно з опублікованими даними, середня зарплата Новосад становила 63 тисячі 446 грн (навіть з урахуванням податків “на руки” Новосад отримувала в середньому близько 50 тисяч грн). У вересні зарплата міністра становила 38 тисяч 288 грн, у жовтні – 37 тисяч 981 грн, в листопаді – 39 тисяч 103 грн.

А ось у грудні зарплата Новосад становила 138 тисяч 412 грн (в тому числі надбавки – 42 тисячі 412 грн і премії за чотири місяці в розмірі 96 тисяч грн). “На руки”, з урахуванням сплати податків і зборів, міністр отримала 111 тис. 421 грн.

Згідно з декларацією Новосад, до приходу на посаду міністра вона заробила за 2018 рік 746 тисяч 694 грн (тобто понад 60 тисяч грн на місяць). Тоді вона займала посаду генерального директора директорату стратегічного планування та європейської інтеграції в Міністерстві освіти.