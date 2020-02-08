Про це свідчать дані електронної декларації міністерки.
Так, в декларацію Новосад внесла квартиру площею 46,6 квадратних метрів в столиці.
Сама міністр пояснила це тим, що придбала квартиру ще в 2017 році, а майнові права оформила лише зараз.
До слова, у грудні зарплата Новосад становила 138 тисяч 412 грн (в тому числі надбавки – 42 тисячі 412 грн і премії за чотири місяці в розмірі 96 тисяч грн). “На руки”, з урахуванням сплати податків і зборів, міністр отримала 111 тис. 421 грн.
- Раніше Новосад заявила, що середньої зарплати “в 36 тисяч гривень” щомісяця їй зараз вистачає для того, щоб “нормально прожити”, але в разі, якщо у неї з’явиться сім’я і народиться дитина, цієї суми їй буде недостатньо.