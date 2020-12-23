Міністр оборони Андрій Таран прокоментував вимогу про свою відставку і назвав її "фальцетом". Це сталося після того, як стало відомо, що Комітет Ради з питань національної безпеки і оборони нібито висловив йому недовіру.

Коментар було опубліковано на сторінці Міністерства оборони у Facebook.

“Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати “третій конверт”. Поки – фальцет”, – наводить слова Тарана Міноборони.

Пізніше на сторінці відомства додали значення слова “фальцет”. У коментарях спитали, чи не малося на увазі слово “фальстарт”, але відповіді не дочекались, бо міністерство видалило пост.

ОНОВЛЕНО:

Замість видаленого поста про можливу відставку Тарана з’явився новий. Цитуючи пост голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, Міноборони пише, що “фахова і політична позиція членів комітету є важливою для ефективної роботи міністерства”, а “підтримка парламентаріїв – визначальна у процесі реформування Збройних Сил та оборонного відомства”.

У коментарях все ще намагаються дізнатися, до чого все ж таки був “фальцет”.