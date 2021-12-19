Про це він заявив в інтерв’ю британському журналу The Spectator TV.
Очільник міністерства оборони Великобританії не висловлювався однозначно щодо можливої військової ескалації, сказавши лише, що Британія може використати обороноздатність проти Москви.
Крім того, нещодавно, президент США Джо Байден, повідомив, що надання Україні американських військових в разі війни “не розглядається”.
Президент Америки також заявив, що в ході розмови з президентом Росії попередив його, про санкції, “яких він ніколи не бачив”, якщо відбудеться вторгнення на територію України, що за словами американської розвідки можливо вже найближчим часом.
Вашингтон також заявив про плани щодо постачання Україні більшої кількості озброєнні, включно з протитанковими ракетами Javelin, та іншу техніку.
- Нагадаємо, 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, якою засуджується нарощування російських військ біля кордонів України. Євродепутати вимагають негайно припинити погрожувати Україні