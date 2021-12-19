Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії назвав "маловірогідним" те, що Захід допоможе Україні військами у разі вторгнення РФ.

Про це він заявив в інтерв’ю британському журналу The Spectator TV.

Очільник міністерства оборони Великобританії не висловлювався однозначно щодо можливої військової ескалації, сказавши лише, що Британія може використати обороноздатність проти Москви.

Крім того, нещодавно, президент США Джо Байден, повідомив, що надання Україні американських військових в разі війни “не розглядається”.

Президент Америки також заявив, що в ході розмови з президентом Росії попередив його, про санкції, “яких він ніколи не бачив”, якщо відбудеться вторгнення на територію України, що за словами американської розвідки можливо вже найближчим часом.

Вашингтон також заявив про плани щодо постачання Україні більшої кількості озброєнні, включно з протитанковими ракетами Javelin, та іншу техніку.