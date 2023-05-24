В.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що вже у липні може розпочатись навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Джерело: Politico

За словами Поульсена, він очікує, що до кінця червня будуть узгоджені всі формальності і вже у липні розпочнеться навчання українських пілотів на винищувачах.

Водночас, додав він, перш ніж винищувачі зможуть використовувати безпосередньо в Україні, може пройти “до шести місяців”.

Україна місяцями просила у Заходу надати винищувачі F-16 для протистояння російській агресії. Хоча кілька країн, зокрема США, Нідерланди, Бельгія та Данія, погодилися навчити українських пілотів керувати F-16, жодна з них не взяла на себе зобов’язання поставити літаки.

Поульсен обережно утримувався від будь-яких обіцянок у цьому напрямку.

“Тільки восени ми обговоримо можливе надання винищувачів F-16”, — сказав він.