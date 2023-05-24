Джерело: Politico
За словами Поульсена, він очікує, що до кінця червня будуть узгоджені всі формальності і вже у липні розпочнеться навчання українських пілотів на винищувачах.
Водночас, додав він, перш ніж винищувачі зможуть використовувати безпосередньо в Україні, може пройти “до шести місяців”.
Україна місяцями просила у Заходу надати винищувачі F-16 для протистояння російській агресії. Хоча кілька країн, зокрема США, Нідерланди, Бельгія та Данія, погодилися навчити українських пілотів керувати F-16, жодна з них не взяла на себе зобов’язання поставити літаки.
Поульсен обережно утримувався від будь-яких обіцянок у цьому напрямку.
“Тільки восени ми обговоримо можливе надання винищувачів F-16”, — сказав він.
- Міністр ВПС США Френк Кендалл повідомив, що спорядження Україні винищувачів F-16 триватиме “у найкращому випадку кілька місяців”.
- Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах американського виробництва F-16.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Португалія приєдналася до авіаційної коаліції та готова проводити тренування для українських пілотів й механіків на бойових літаках західного типу.