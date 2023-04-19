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Міністр оборони Китаю похвалив Путіна за «сприяння миру у всьому світі» – Bloomberg

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка проходила у Кремлі, похвалив очільника держави за "сприяння миру в усьому світі".

Середа, 19 квітня 2023, 17:33
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Про це пише Bloomberg.

Нагадаємо, що 16 квітня президент Росії Володимир Путін зустрівся в Москві з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, сторони привітали військову співпрацю між двома країнами, які раніше оголосили про “безмежне партнерство”.

Як повідомляється, відеоролик зустрічі був опублікований в китайській платформі NetEase. Відтак, на відео помітно, що очільник Міноборони Китаю зачитує заздалегідь підготовлений текст з аркуша.

Зазначено, що у своєму виступі Лі назвав Путіна “видатним державним діячем”, який зробив “надважливий внесок у забезпечення миру і розвитку в усьому світі”.

У виданні підкреслили, що ця частина промови міністра оборони Китаю не увійшла до офіційних прес-релізів жодної з двох країн.

Зауважимо, Китай заявив, що його збройні сили готові співпрацювати з російськими військовими для посилення стратегічної комунікації та координації.

Водночас 6 квітня президент Китаю Сі Цзіньпін заявив голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і президенту Франції Емманюелю Макрону, що “пріоритетом” Пекіна є “домагатися припинення вогню та покласти край війні в Україні”.

Раніше президент Франції Еманюель Макрон під час візиту до Китаю заявив журналістам, що “будь-хто, хто допомагає агресору, буде його співучасником”. Ця заява стосується війни РФ в Україні.

Водночас Макрон під час візиту до КНР наголосив, що Європа повинна продовжувати співпрацю з Китаєм щодо питання війни в Україні.

Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Конг назвав “риторичним прийомом” заяви про “безмежну дружбу” КНР із Російською Федерацією.

Теги: війна, Володимир Путін, зустріч, Лі Шанфу, міністр оборони Китаю, Міноборони Китаю, російська агресія, російсько-українська війна, Росія, Кремль

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