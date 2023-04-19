Міністр оборони Китаю похвалив Путіна за «сприяння миру у всьому світі» – Bloomberg

Про це пише Bloomberg.
Нагадаємо, що 16 квітня президент Росії Володимир Путін зустрівся в Москві з міністром оборони Китаю Лі Шанфу, сторони привітали військову співпрацю між двома країнами, які раніше оголосили про “безмежне партнерство”.
Як повідомляється, відеоролик зустрічі був опублікований в китайській платформі NetEase. Відтак, на відео помітно, що очільник Міноборони Китаю зачитує заздалегідь підготовлений текст з аркуша.
Зазначено, що у своєму виступі Лі назвав Путіна “видатним державним діячем”, який зробив “надважливий внесок у забезпечення миру і розвитку в усьому світі”.
У виданні підкреслили, що ця частина промови міністра оборони Китаю не увійшла до офіційних прес-релізів жодної з двох країн.
Зауважимо, Китай заявив, що його збройні сили готові співпрацювати з російськими військовими для посилення стратегічної комунікації та координації.
Водночас 6 квітня президент Китаю Сі Цзіньпін заявив голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і президенту Франції Емманюелю Макрону, що “пріоритетом” Пекіна є “домагатися припинення вогню та покласти край війні в Україні”.
Раніше президент Франції Еманюель Макрон під час візиту до Китаю заявив журналістам, що “будь-хто, хто допомагає агресору, буде його співучасником”. Ця заява стосується війни РФ в Україні.
Водночас Макрон під час візиту до КНР наголосив, що Європа повинна продовжувати співпрацю з Китаєм щодо питання війни в Україні.
Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Конг назвав “риторичним прийомом” заяви про “безмежну дружбу” КНР із Російською Федерацією.
- Президент України Володимир Зеленський запросив в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна, який досі жодного разу не спілкувався з ним після початку повномасштабного вторгнення.
- У Пекіні вивчають російсько-українську війну, що потенційно може сигналізувати про наміри Китаю вдертися на Тайвань. Країну цікавить підлаштування економіки під санкції, які запроваджують проти агресора.
- Під час зустрічі у Росії президент КНР Сі Цзіньпінь та президент РФ Володимир Путін зробили спільну заяву про те, що ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю в інших країнах. Проте вже за декілька днів Путін заявив про розміщення ядерної зброї у Білорусі. У ЗМІ зазначили, що така позиція російського президента підриває авторитет Сі.