Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що ФРН готує для України новий пакет військової допомоги загальною сумою в один мільярд євро.

Про це німецький посадовець заявив за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Берлін готує весняний пакет військової допомоги Україні, вартість якого сягатиме 1 млрд євро.

За словами Пісторіуса, таким чином загальна сума військової допомоги Німеччини сягне 3,3 млрд євро.

Очільник німецького міноборони зауважив, що акцент буде зроблено на системах ППО. “Пріоритет №1 – це ППО, ППО і ще раз ППО. Особливо з огляду на боєзапаси”, – сказав глава Бундесверу.

Він уточнив, що Україна отримає систему Patriot, ще 7 САУ Gepard із запасів промисловості, подальші системи Iris-T SLM і керовані ракети до них. Це все включно з логістикою та навчанням солдатів, уточнив він, додавши, що навчання на БМП і Patriot почнеться наприкінці січня.

Пісторіус додав, що ситуація в Україні – “надзвичайна” та “драматична”, а тому потрібно розуміти, що “це триватиме місяці”. Водночас, наголосив Пісторіус, Німеччини не припинить підтримувати Україну.

Міністр нагадав про підготовку до відправлення до 40 БМП Marder і зауважив, що це – синхронізований з іншими партнерами крок.