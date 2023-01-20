Про це німецький посадовець заявив за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні, повідомляє Укрінформ.
За його словами, Берлін готує весняний пакет військової допомоги Україні, вартість якого сягатиме 1 млрд євро.
За словами Пісторіуса, таким чином загальна сума військової допомоги Німеччини сягне 3,3 млрд євро.
Очільник німецького міноборони зауважив, що акцент буде зроблено на системах ППО. “Пріоритет №1 – це ППО, ППО і ще раз ППО. Особливо з огляду на боєзапаси”, – сказав глава Бундесверу.
Він уточнив, що Україна отримає систему Patriot, ще 7 САУ Gepard із запасів промисловості, подальші системи Iris-T SLM і керовані ракети до них. Це все включно з логістикою та навчанням солдатів, уточнив він, додавши, що навчання на БМП і Patriot почнеться наприкінці січня.
Пісторіус додав, що ситуація в Україні – “надзвичайна” та “драматична”, а тому потрібно розуміти, що “це триватиме місяці”. Водночас, наголосив Пісторіус, Німеччини не припинить підтримувати Україну.
Міністр нагадав про підготовку до відправлення до 40 БМП Marder і зауважив, що це – синхронізований з іншими партнерами крок.
- Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакетц військової допомоги на загальну суму у 2,5 млрд доларів.
- 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.