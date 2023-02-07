Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

“На фото – “перший” Leopard, який офіційно прибув до України. Привезений міністром оборони Німеччини в першу чергу – на знак підтримки й солідарності з Україною. Вже невдовзі танків Leopard буде багато і не сувенірних. Сьогодні був радий зустрічати свого колегу і великого друга України – міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса”, – написав Олексій Резніков.

А також зазначив, що скоро буде багато позитивних новин. Олексій Резніков розповів, що під час зустрічі міністри обговорили варіанти пришвидшення виготовлення боєприпасів для України, а також систем протиповітряної оборони. Крім того, сторони обговорили не лише умови захисту неба над Україною, але й кооперацію і на майбутнє – після перемоги.

Олексій Резніков повідомив, що уряд Німеччини вже ухвалив рішення про постачання Україні також танків Leopard 1. За його словами, цих танків до літа буде 20-25, до кінця року – близько 80, і протягом 2024 року – понад 100 танків Leopard 1. Це мінімум – три батальйони, включаючи матеріали, які потрібно буде докупити, запасні частини, амуніцію та навчання.

“І, звісно ж, не забуваємо про постачання Україні бойових танків Leopard 2 A6 у кількості 14 одиниць”, – зауважив міністр оборони України.

Олексій Резніков додав, що не має сумнівів щодо того, що Німеччина і в майбутньому стоятиме на боці України. І постачання Leopard – це вагомий внесок Німеччини до боротьби України проти агресії з боку РФ.

“Так, на “Рамштайні” ми говорили про постачання Leopard 2 А6. І вже через чотири дні уряд ФРН вирішив надати нам танки Leopard, боєприпаси, ремонтні можливості та допомогти з підготовкою”, – нагадав міністр оборони України.