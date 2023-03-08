Міністр оборони Німеччини закликав не робити поспішних висновків щодо вибухів на газопроводах Nord Stream

російсько-українська війна
18:30 I’m Ukrainian: розроблено застосунок для українців за кордоном
18:09 Уряд Латвії погодив передачу Україні перших 8 авто, конфіскованих у п’яних водіїв
18:06 Очільник ПВК “Вагнер” Пригожин звинуватив уряд Росії у зраді під Бахмутом – BBC
17:49 «Прославляє жіночі чесноти та родинні ролі»: докторка історичних наук розкритикувала привітання з 8 березня від президента НАНУ
17:18 Енергосистема не має дефіциту потужності, проте все ще є суттєва потреба в додатковому обладнанні – Міненерго
17:13 Уряд Швейцарії дозволить деяким українцям завершити навчання після закінчення терміну дії їхнього тимчасового захисту
16:56 В «Енергоатомі» закликали якомога швидше зупинити ядерний терор РФ та створити зону безпеки навколо ЗАЕС
16:39 Поблизу Запорізької АЕС зафіксовано активізацію бойових дій – МАГАТЕ
16:10 Порошенко спростував російську пропаганду щодо Зеленського та оборони Бахмута
16:00 У Донецькій та Харківській областях продовжуються роботи з наведення мостових та понтонних переправ – Міноборони
15:58 Марсохід NASA Curiosity зробив фото променів Сонця на Марсі під час сутінок
15:57 Парламент Румунії ухвалив декларацію, якою засуджує збройну агресію РФ проти України
15:29 NFT-колекція бойових котів: UACatsDivision зібрав $250 тисяч на морський дрон
15:26 Пошук винних у розстрілі українського військового за гасло «Слава Україні!» вже триває – ГУР
15:24 СБУ заблокувала 26 Telegram-каналів, які допомагали уникати мобілізації
15:22 Посли G7 привітали Семена Кривоноса із призначенням директором НАБУ
15:05 Нацгвардійці з бригади «Спартан» збили російський штурмовик СУ-25 у районі Бахмута
15:04 Кількість прихильників Міжнародного жіночого дня методично падає з року в рік – КМІС
15:01 Заходити у Twitter через сервіс Tor Onion стало неможливо: росіяни через нього обходили цензуру
14:41 Очільник керівної партії Грузії заявив, що російсько-українська війна є наслідком Революції Гідності
14:22 Донеччина: за добу російські армійці здійснили 32 вогневі атаки, пошкоджено 18 житлових будинків
14:19 Канада зробила вирішальний внесок в обороноздатність України у перші дні війни — президентка Єврокомісії
14:17 Стрес може призвести до зниження когнітивних функцій — дослідження
13:56 Танки Leopard 2 з Німеччини та Португалії прибудуть в Україну до кінця березня
13:50 Г‘ю Джекман щодня вживає 8000 ккал з метою набрати м’язову масу для зйомок у «Дедпул 3»: що актор їсть
13:39 В українській енергосистемі вдалося сформувати резерв — «Укренерго»
13:35 ОАЕ планують долучитися до ініціатив з енергозбереження в Україні
13:13 Херсонська область отримає енергообладнання на 4,5 млн євро
13:02 В ООН попередньо вважають відео з розстрілом українського військового справжнім: триває експертиза
12:38 Захід приховував дані розслідування про атаку на «Північні потоки», щоб захистити Україну – The Times
12:27 Ілон Маск вибачився, що висміяв співробітника з інвалідністю, якому Twitter винен гроші
12:27 В Україні видали першу дитячу книгу, написану й проілюстровану у співавторстві зі штучним інтелектом

Міністр оборони Німеччини закликав не робити поспішних висновків щодо вибухів на газопроводах Nord Stream

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що людям слід остерігатися надто поспішних висновків після нещодавнього оприлюднення в ЗМІ повідомлень про те, що за минулорічними вибухами на газопроводах Nord Stream могла стояти "проукраїнська група".

Середа, 8 березня 2023, 17:44
Підтримати

Про це інформує CNN.

Пісторіус зауважив, що також можливо, що атака була операцією під фейковим прапором.

Це так само могло бути, і це також було чітко зазначено у звітах, що це була акція (операція) під фальшивим прапором, іншими словами, аби звинуватити проукраїнські групи і зробити так, щоб це так виглядало. Ймовірність варіантів однаково висока, тому тепер ми повинні почекати і подивитися, як розвиватимуться події”, — пояснив глава Міноборони ФРН.

Напередодні видання The New York Times опублікувало статтю про вибухи на газопроводах. У ній мовиться, що нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися офіційні особи США, припускають, що проукраїнська група підірвала газопроводи Nord Stream минулого року. Розслідування на кілька місяців поставило у глухий кут слідчих по обидва боки Атлантики.

27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.

Правоохоронці Швеції кваліфікували витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.

Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.

Теги: заява, Борис Пісторіус, вибухи на газопроводах, заява, припущення, розслідування, Nord Stream

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook