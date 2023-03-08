Міністр оборони Німеччини закликав не робити поспішних висновків щодо вибухів на газопроводах Nord Stream

Про це інформує CNN.
Пісторіус зауважив, що також можливо, що атака була операцією під фейковим прапором.
Це так само могло бути, і це також було чітко зазначено у звітах, що це була акція (операція) під фальшивим прапором, іншими словами, аби звинуватити проукраїнські групи і зробити так, щоб це так виглядало. Ймовірність варіантів однаково висока, тому тепер ми повинні почекати і подивитися, як розвиватимуться події”, — пояснив глава Міноборони ФРН.
Напередодні видання The New York Times опублікувало статтю про вибухи на газопроводах. У ній мовиться, що нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися офіційні особи США, припускають, що проукраїнська група підірвала газопроводи Nord Stream минулого року. Розслідування на кілька місяців поставило у глухий кут слідчих по обидва боки Атлантики.
27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.
Правоохоронці Швеції кваліфікували витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.
Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.
- Повномасштабне вторгнення РФ в Україну породило неочікувану жертву – російську газовидобувну і газорозподільну монополію, найбільшу корпорацію РФ – “Газпром”.
- У програмі ООН із питань довкілля вважають, що витоки на газопроводах “Північний потік” у Балтійському морі можуть спричинити найбільший в історії викид метану.
- Раніше у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії.