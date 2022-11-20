Про це повідомив уряд Нової Зеландії.
У Києві міністр вшанував пам’ять загиблих українських захисників. Піні Енаре провів переговори з Резніковим.
“Візит до Києва є сильним сигналом того, що Нова Зеландія підтримує народ України і що наша підтримка українських оборонних зусиль проти незаконного вторгнення Росії є непохитною”, — заявив глава Міноборони Нової Зеландії.
Олексій Резніков подякував колезі за візит до столиці.
“Ми обговорили наші спільні проєкти, шляхи зміцнення української обороноздатності та скоординували зусилля щодо відновлення України після війни”, — написав він у Twitter.
За словами глави Міноборони Нової Зеландії, країна продовжила місію з навчання українських захисників у Великій Британії. Строк продовжено до липня 2023 року.
Минулого тижня країна оголосила, що направить додаткових інструкторів до Сполученого Королівства. Планувалося відправлення 66 своїх військовослужбовців для допомоги в навчанні українських солдатів.
Крім того, Піні Енаре приїхав до Польщі. Він зустрівся з міністром оборони Маріушем Блащаком.
З початку широкомасштабного вторгнення Росії до України Нова Зеландія запровадила проти понад 1200 російських фізичних та юридичних осіб. Ще країна надала понад 60 млн новозеландських доларів (37 млн доларів США) допомоги.
- Україна вийшла з Міжнародного центру наукової та технічної інформації. Причиною стало співробітництво з Росією.