Про це повідомив уряд Нової Зеландії.

У Києві міністр вшанував пам’ять загиблих українських захисників. Піні Енаре провів переговори з Резніковим.

“Візит до Києва є сильним сигналом того, що Нова Зеландія підтримує народ України і що наша підтримка українських оборонних зусиль проти незаконного вторгнення Росії є непохитною”, — заявив глава Міноборони Нової Зеландії.

Олексій Резніков подякував колезі за візит до столиці.

“Ми обговорили наші спільні проєкти, шляхи зміцнення української обороноздатності та скоординували зусилля щодо відновлення України після війни”, — написав він у Twitter.

За словами глави Міноборони Нової Зеландії, країна продовжила місію з навчання українських захисників у Великій Британії. Строк продовжено до липня 2023 року.

Минулого тижня країна оголосила, що направить додаткових інструкторів до Сполученого Королівства. Планувалося відправлення 66 своїх військовослужбовців для допомоги в навчанні українських солдатів.

Крім того, Піні Енаре приїхав до Польщі. Він зустрівся з міністром оборони Маріушем Блащаком.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії до України Нова Зеландія запровадила проти понад 1200 російських фізичних та юридичних осіб. Ще країна надала понад 60 млн новозеландських доларів (37 млн доларів США) допомоги.