Про це повідомило “Укрінформ“.

За його словами, він хотів ствердили, що рішення про передачу Києву цієї системи ППО було прийнято завдяки зусиллям Польщі.

“Намір віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака полягав у тому, щоб вказати (в інтерв’ю La Razon – ред.), що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу батареї Patriot”, — повідомили в міністерстві.

Оборонне відомство наголосило, що поява згадки в іспанському виданні, очевидно, пов’язана з помилкою під час перекладу.

Водночас стосовно передачі перших танків Leopard він підтвердив.