Про це повідомило “Укрінформ“.
За його словами, він хотів ствердили, що рішення про передачу Києву цієї системи ППО було прийнято завдяки зусиллям Польщі.
“Намір віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака полягав у тому, щоб вказати (в інтерв’ю La Razon – ред.), що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу батареї Patriot”, — повідомили в міністерстві.
Оборонне відомство наголосило, що поява згадки в іспанському виданні, очевидно, пов’язана з помилкою під час перекладу.
Водночас стосовно передачі перших танків Leopard він підтвердив.
- На замовлення уряду Німеччини Rheinmetall почала постачати Україні автоматизовані системи розвідки. Вони в основному використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу.
- Європа хоче, щоб її кошти були спрямовані саме на артилерійські снаряди, які відчайдушно потрібні Україні для боротьби з російським повномасштабним вторгненням.