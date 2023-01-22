У вівторок, 17 січня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани серйозних змін у структурі збройних сил РФ, які мають бути впроваджені в період з 2023 по 2026 рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, план Шойгу по трансформації збройних сил РФ включає збільшення до 1,5 мільйона особового складу, що на 11% більше, ніж було оголошено раніше – до 1,35 мільйона.

Шойгу також оголосив про відновлення Московського і Ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської доби організації військ у Західній Росії. Новий армійський корпус має бути засновано в Карелії, поблизу фінського кордону.

Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, ймовірно, оцінює, що посилена військова загроза триватиме ще багато років після війни в Україні. Проте РФ, швидше за все, матиме труднощі з кількістю осіб і обладнанням для запланованого розширення.