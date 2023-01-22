Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
За даними британської розвідки, план Шойгу по трансформації збройних сил РФ включає збільшення до 1,5 мільйона особового складу, що на 11% більше, ніж було оголошено раніше – до 1,35 мільйона.
Шойгу також оголосив про відновлення Московського і Ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської доби організації військ у Західній Росії. Новий армійський корпус має бути засновано в Карелії, поблизу фінського кордону.
Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, ймовірно, оцінює, що посилена військова загроза триватиме ще багато років після війни в Україні. Проте РФ, швидше за все, матиме труднощі з кількістю осіб і обладнанням для запланованого розширення.
- У Донецькій області, на Бахмутському напрямку, російські армійці та бойовики ПВК “Вагнер”, ймовірно, перегруповуються в місті Соледар.
- Кількість бойовиків приватної військової компанії “Вагнер”, які задіяні у широкомасштабній війні Росії проти України, сягає до 50 тисяч осіб.
- За даними британських розвідників, РФ, найімовірніше, розглядає можливість розмістити в Україні невелику кількість своїх новітніх танків Т-14 “Армата”.
- За даними британських розвідників ЗСУ, найімовірніше, вийшли з Соледару на Донеччині до кінця 16 січня.