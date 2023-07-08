Міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував російські війська та проконтролював підготовку новосформованих підрозділів, які складаються з військовослужбовців за контрактом.

Джерело: Reuters

Міністерство опублікувало відеозапис у своєму каналі Telegram, на якому показано, як Шойгу у військовій формі оглядає солдатів на стрільбищі.

У міністерстві не повідомляють, коли було знято відео та коли проходила перевірка.

“Міністр оборони РФ особисто перевірив підготовку військовослужбовців-контрактників до ведення бойових дій в різних умовах, в тому числі в умовах міського бою”, – повідомили в оборонному відомстві в суботу, 8 липня.