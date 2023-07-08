Джерело: Reuters
Міністерство опублікувало відеозапис у своєму каналі Telegram, на якому показано, як Шойгу у військовій формі оглядає солдатів на стрільбищі.
У міністерстві не повідомляють, коли було знято відео та коли проходила перевірка.
“Міністр оборони РФ особисто перевірив підготовку військовослужбовців-контрактників до ведення бойових дій в різних умовах, в тому числі в умовах міського бою”, – повідомили в оборонному відомстві в суботу, 8 липня.
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